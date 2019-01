Il risparmio energetico per il sociale

(ANSA) - MATERA, 30 GEN - Gli utili di un anno del risparmio energetico di un piccolo centro come Irsina (Matera) sono stati reinvestiti in energia per servizi sociali a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Legata al progetto "Energia sociale" della società Enercoop, del consorzio cooperativo "La città essenziale" di Confcooperative Basilicata, con 2.500 euro l'iniziativa ha consentito di offrire 46 ore di lavoro gratuite per l'apertura nello scorso mese di agosto del Centro diurno per disabili "Rocco Mazzarone" di Matera, gestito dalla cooperativa "L'Abbraccio".