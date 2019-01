Matera 2019: Adp, più bus da scalo Bari

(ANSA) - BARI, 19 GEN - In vista dei numerosi arrivi per Matera Capitale europea della cultura 2019, Aeroporti di Puglia (Adp) assicura un supporto tecnico agli Enti locali per l'aumento delle corse bus tra l'aeroporto di Bari e Matera al fine di garantire, si evidenzia in una nota, un'ampia copertura delle frequenze giornaliere nell'intero arco della settimana.

Già da un anno, nell'area arrivi dello scalo barese, in questi giorni caratterizzata dal brand Matera 2019, è attivo un ufficio di accoglienza e informazioni turistiche della Regione Basilicata. Per il presidente Adp, Tiziano Onesti: "Matera 2019 rappresenta un banco di prova per un intero sistema che si è adoperato affinché un sogno a lungo accarezzato potesse trasformarsi in realtà. Gli aeroporti pugliesi avranno un ruolo fondamentale in questa sfida e sono pronti ad accogliere i tanti visitatori che vorranno godere del ricco calendario di manifestazioni e eventi in programma (dal 19 gennaio al 20 dicembre 2019) e della bellezza di Matera". Info su 'aeroportidipuglia.it'.