Diabete gestazionale, un progetto lucano

(ANSA) - POTENZA, 18 GEN - Nei prossimi due anni la Basilicata sperimenterà un nuovo approccio per la presa in carico delle donne con diabete gestazionale, attraverso un progetto approvato dal Ministero (sette finanziati in Italia, tra cui quello lucano, su 34 presentati) con un fondo di 450 mila euro. Il progetto presentato dalla Regione, "Presa in carico integrata, peer education attivation: strategie per un'efficace promozione di comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale", è stato illustrato in una conferenza stampa.