(ANSA) - POTENZA, 16 GEN - Il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, è "disponibile" ad incontrare l'associazione ambientalista Ehpa che nei giorni scorsi gli ha scritto una lettera per sollecitare interventi contro l'"eolico selvaggio" in Basilicata. Lo ha annunciato Antonio Mattia, candidato del M5s alla presidenza della Regione Basilicata. Mattia ha incontrato a Roma il Ministro, pronto ad incontrare l'associazione ambientalista "non appena verrà in Basilicata e comunque in tempi molto brevi".