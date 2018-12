A Matera capodanno con Rai e Marcia Pace

(ANSA) - MATERA, 28 DIC - Divieti, percorsi obbligati, rimozioni forzate, potenziamento dei servizi pubblici e un invito a limitare al massimo l'uso di veicoli privati caratterizzano i provvedimenti predisposti, per il 31 dicembre, dal Comune di Matera, in occasione del Capodanno Rai "L'anno che verrà", su Raiuno, e per la 51/a Marcia nazionale della Pace.

Alla trasmissione di Raiuno per il capodanno - secondo quanto reso noto dal sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri - assisteranno in totale circa 13 mila persone, divise in varie piazze della città.