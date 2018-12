(ANSA) - POTENZA, 10 NOV - In Basilicata per il trimestre ottobre-dicembre 2018 sono previste 7.290 entrare per nuovi contratti, di cui 2.780 dovrebbero essere già stati realizzati ad ottobre. Lo ha reso noto la Confartigianato, commentando i dati dell'indagine di Excelsior-Unioncamere, in accordo con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. L'organizzazione di categoria ha sottolineato che "sono ben 19 le figure professionali artigiane difficili da trovare.