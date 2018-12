Cifarelli: "Zes necessarie per il Sud"

(ANSA) - POTENZA, 9 NOV - "Gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati raggiunti. Mettendo da parte ogni polemica abbiamo fatto il punto su come procedere sulle Zes, nella convinzione che le stesse sono tra gli strumenti necessari per il Mezzogiorno, senza il quale l'Italia non cresce". Così l'assessore lucano alle Politiche di Sviluppo, Roberto Cifarelli, ha concluso a Pisticci (Matera) il convegno sul tema "Z.E.S. interregionale jonica, opportunità e sfide per lo sviluppo del territorio".

Al convegno ha partecipato anche l'assessore pugliese alle attività economiche, Cosimo Borracino, secondo il quale "dobbiamo lavorare per migliorare le azioni fatte fino ad ora, mettendo insieme il lavoro presentato dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata".