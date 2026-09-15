Legge elettorale, ok del Senato con 113 voti favorevoli

L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale: hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati quelli contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. A Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge elettorale: i senatori hanno protestato mostrando cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia
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