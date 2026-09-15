Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, i funerali di Stato di Emma Bonino in Campidoglio

Politica

Funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e di esponenti politici di diversi schieramenti. Alla cerimonia anche il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra gli altri anche Schlein, Conte, Renzi, D'Alema, Gentiloni, Calenda e diversi ministri del governo.

Prossimi Video

Tajani: "Per la Slovenia penso a misure alternative"

Politica

Kosovo, verso verdetto su ex presidente Thaci

Mondo

Funerali Bonino, ultimo saluto in Campidoglio

Politica

Chiuse indagini su bancario che spiava conti dei politici

Cronaca

Risparmio italiani, sull'AI prevale prudenza

Economia

Catania, corsa di cavalli clandestina con kalashnikov

Cronaca