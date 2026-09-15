Roma, i funerali di Stato di Emma Bonino in Campidoglio

Funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, con la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e di esponenti politici di diversi schieramenti. Alla cerimonia anche il presidente Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Tra gli altri anche Schlein, Conte, Renzi, D'Alema, Gentiloni, Calenda e diversi ministri del governo.