L'abbraccio tra i leader del Campo largo alla festa di Avs

A Roma, alla festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein, Giuseppe Conte e i padroni di casa Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni rilanciano il campo largo puntando sul programma. Tra le proposte unitarie una legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30% per famiglie e imprese, salario minimo, difesa della sanità, tassa sugli extraprofitti e il riconoscimento dello Stato palestinese. Sulla guida della coalizione si deciderà più avanti, tra ipotesi di accordo a chi prende un voto in più e primarie. Sull'Ucraina i leader si dicono uniti nel sostenere la svolta negoziale, mentre resta l'assenza di Matteo Renzi.
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