Un filmato ha immortalato il momento in cui un candidato democratico al Congresso è stato coinvolto in una rissa dopo aver presumibilmente minacciato con un coltello alcuni bagnanti a Maui sabato primo agosto. Secondo quanto riportato da Hawaii News Now, che cita funzionari della contea, il quarantenne Kirill Basin è stato arrestato e accusato di due capi d'imputazione per minacce terroristiche di primo grado

Una lite furibonda, con sedie che volano e insulti, su una spiaggia delle Hawaii, è saltata all'occhio per uno dei due uomini coinvolti: Kirill Basin, candidato democratico al Congresso. Proprio lui è stato arrestato per la rissa sulla spiaggia di Maui. La rissa è scattata quando un uomo di 61 anni avrebbe chiesto a Basin di abbassare il volume della musica. Basin avrebbe minacciato l'uomo, lasciando intendere di essere armato e di voler sparare a sua moglie. Il filmato, girato da Maile Stiller-Elliott, mostra Basin minacciare diversi bagnanti, dicendo frasi come "Se vuole andare in ospedale, venga qui" e "Ti seppellirò".

Si vede, poi, un uomo che interviene per cercare di calmare gli animi. Lo scontro degenera in violenza, e Basin sembra cadere a terra privo di sensi. Secondo quanto riportato , la polizia ha anche riportato che Basin avrebbe estratto un coltello e avrebbe minacciato diverse persone prima di gettarlo in mare. Un passante ha recuperato il coltello e lo ha consegnato agli agenti intervenuti. La sua cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari. Basin si candidava contro la deputata uscente del secondo distretto congressuale delle Hawaii, Jill Tokuda.