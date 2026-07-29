Secondo il presidente del Senato, presente alla Cerimonia del Ventaglio, la possibilità che Giorgia Meloni diventi Presidente della Repubblica in futuro sarebbe un vantaggio per tutti, anche per il centrosinistra. Chi nei confronti della destra, spiega La Russa, "parla di tabù, è chi vuole occupare posti, la destra accetta la Costituzione"
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