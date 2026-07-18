Roma, forze armate in piazza: "Chiediamo più dignità"

Per la prima volta si è svolta a Roma una mobilitazione unitaria di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, promossa dai sindacati del comparto difesa e sicurezza. Al centro della protesta stipendi che perdono potere d'acquisto, pensioni destinate a scendere intorno al 60% delle retribuzioni e mancate tutele, anche sulla genitorialità. I manifestanti chiedono più risorse e contratti che valorizzino il personale, denunciando come insufficienti i fondi stanziati. La mobilitazione, definita apartitica e non uno sciopero, arriva pochi giorni dopo il rinnovo contrattuale firmato a Palazzo Vidoni, che prevede circa 90 euro netti in più in busta paga per 430.000 agenti.
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