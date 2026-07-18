Caso Roggero, la politica si divide sulla grazia

Prosegue lo scontro politico sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva. La maggioranza chiede compatta la grazia — con le posizioni di Ignazio La Russa e di Forza Italia, oltre al sostegno di Roberto Vannacci — mentre le opposizioni, con il Pd e Giuseppe Conte, accusano il centrodestra di sfruttare la vicenda per fare propaganda sulla sicurezza. Il Ministero della Giustizia precisa intanto che l'istruttoria per l'eventuale concessione della grazia non è ancora stata avviata.
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