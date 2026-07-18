Spotorno, 15enne muore folgorato: indagato titolare

È stato iscritto nel registro degli indagati il titolare del calciometro del luna park di Spotorno, in provincia di Savona, dove giovedì sera un quindicenne di Saronno in vacanza è morto folgorato da una scarica elettrica dopo aver colpito il pallone del gioco. La Procura di Savona gli contesta l'omicidio colposo e ha disposto l'autopsia, nominando anche un consulente tecnico dell'Università di Torino per esaminare l'impianto. Tra i punti da chiarire, il mancato intervento dei due salvavita generali e la possibile infiltrazione d'acqua nella centralina dopo un temporale.
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