Annegamenti tra Adda e Garda, tre morti e un disperso

Tre persone sono morte annegate e un uomo risulta disperso in una serie di episodi avvenuti nelle stesse ore tra Lombardia ed Emilia-Romagna. Sul fiume Adda, nella zona di Golfo Rivolta, sono morti uno zio e il nipotino di una famiglia di origine indiana: il bambino avrebbe accusato difficoltà dopo essersi immerso e lo zio, tuffatosi per salvarlo, è stato travolto dalla corrente. A Milano Marittima una bimba austriaca di quattro anni è annegata nella piscina di un hotel dove era in vacanza con la famiglia. A Sirmione, sul lago di Garda, un ventinovenne ha salvato un bambino in difficoltà ma è poi scomparso: le ricerche dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera proseguono senza esito.