"C'è stato il tentativo preditorio, falsificatorio e mistificatorio di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni e di voler prendere in giro gli italiani con un finto, falso emendamento sulle preferenze". Lo dice in aula alla Camera il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, dopo la bocciatura dell'emendamento di Bignami sulle preferenze. "Meloni - aggiunge - ha inteso sfidare questo Parlamento tutte le forze, lanciando una sfida dicendo che bisogna metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto e avete sfiduciata la vostra presidente del Consiglio". "Aprite una crisi di governo e andare a casa perché tocca a noi", conclude Conte.