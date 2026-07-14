"Ci sono momenti in cui quando si ha un alto incarico di Governo bisogna anche assumersi la responsabilità delle proprie decisioni" ha detto in Aula il leader M5S che dopo la bocciatura dell'Assemblea all'emendamento della maggioranza sulle preferenze nella riforma elettorale chiede all'Esecutivo di "aprire la crisi di Governo"
"C'è stato il tentativo preditorio, falsificatorio e mistificatorio di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni e di voler prendere in giro gli italiani con un finto, falso emendamento sulle preferenze". Lo dice in aula alla Camera il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, dopo la bocciatura dell'emendamento di Bignami sulle preferenze. "Meloni - aggiunge - ha inteso sfidare questo Parlamento tutte le forze, lanciando una sfida dicendo che bisogna metterci la faccia. La faccia ce l'avete messa, siete andati sotto e avete sfiduciata la vostra presidente del Consiglio". "Aprite una crisi di governo e andare a casa perché tocca a noi", conclude Conte.