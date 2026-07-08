Schlein: faremo muro contro la nuova legge elettorale

La segretaria del Pd Elly Schlein attacca il centrodestra sulla riforma della legge elettorale: la maggioranza — sostiene — si sarebbe riunita per tre ore, "otto uomini" a discutere della sola priorità di cambiare le regole di voto per paura di perdere. Schlein annuncia che le opposizioni faranno muro contro la riforma e rivendica il compito di costruire l'alternativa con gli alleati, promettendo unità nell'ascolto delle persone e delle realtà sociali.