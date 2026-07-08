Cittadinanza e rimpatri, le strette di Lega e FdI

La maggioranza accelera su nuove strette in materia di cittadinanza e rimpatri. La Camera ha approvato la procedura d'urgenza per la proposta di legge della Lega che inasprisce acquisizione e revoca della cittadinanza, introducendo nuove cause ostative per chi commette reati gravi. Sul fronte rimpatri, Fratelli d'Italia punta al trasferimento automatico, senza consenso, dei detenuti extracomunitari condannati in via definitiva a più di un anno, che sconterebbero la pena nel Paese d'origine. Dura la reazione delle opposizioni, che accusano la maggioranza di rincorrere le tesi di Vannacci.
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