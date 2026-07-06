Live In Milano, Schlein: "Inaccettabili attacchi Trump a Meloni"

Ennesimo affondo di Trump a Meloni: palazzo Chigi non ha risposto ufficialmente. “Ricorderete che la prima volta che è accaduto, quando Meloni ha espresso solidarietà al Papa, sono stata la prima a dire che questi attacchi sono inaccettabili", ha commentato a Live In Milano la segretaria del Pd Elly Schlein (SEGUI LA DIRETTA). Saremo anche avversari politici ma siamo tutti italiani e non possiamo accettare insulti da capi di governo stranieri. Il punto però - ha aggiunto Schlein - è il modo in cui è stato impostato il rapporto con gli Usa da parte del governo: da quando si è insediato Trum c’è stato un atteggiamento molto schiacciato verso il leader statunitense. il punto non è tanto il rapporto con Trump ma che questo governo non è riuscito fino in fondo a scegliere l’Europa”.