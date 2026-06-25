Montecitorio celebra gli 80 anni della Costituente

La facciata di Palazzo Montecitorio si illumina con il Tricolore per celebrare gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, tenutasi il 25 giugno 1946. La proiezione rende omaggio a uno dei momenti fondativi della Repubblica italiana e al ruolo svolto da Montecitorio nelle principali tappe della transizione democratica del Paese: dalle riunioni della Consulta nazionale alla proclamazione dei risultati del referendum istituzionale, fino ai lavori che portarono alla stesura della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
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