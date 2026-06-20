In un duro commento interno alla Lega, Vannacci viene accusato di essersi servito del centrodestra per ottenere visibilità e di attaccare ora quotidianamente il governo. Gli viene contestato di aver formato un gruppo parlamentare con eletti usciti dal partito, definiti "traditori", e di aver fatto della maggioranza di centrodestra, e in particolare della Lega, il proprio bersaglio politico principale.
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Governo, Molinari: Vannacci e il suo partito sono traditori
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