Sergio Mattarella in Francia per la festa del 14 luglio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Parigi per la Festa nazionale del 14 luglio. Il Capo dello Stato ha assistito alla parata che celebra l’anniversario della Presa della Bastiglia del 1789, simbolo della Rivoluzione francese. Alla cerimonia hanno partecipato una trentina di leader internazionali. Tra loro anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accolto da un applauso del pubblico al suo arrivo a Place de la Concorde.
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