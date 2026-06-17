Sky Cube 17/06 - Verso le elezioni, c'è un campo largo?

Con un incontro a Roma e una foto diffusa sui social, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno avviato il percorso comune verso le prossime elezioni. Un primo passo pubblico che punta a dare forma al cosiddetto campo largo. Nella puntata di oggi di Sky Cube Claudio Calì dialoga con Massimo Leoni per capire quali equilibri si stiano delineando dentro l’alleanza e i possibili riflessi sul quadro politico più ampio
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