Nell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica guardiamo alla politica interna con l’aiuto della Supermedia Youtrend: tra fiducia nelle istituzioni, i segnali dalle ultime elezioni comunali e il dibattito sulla nuova legge elettorale che sposta lo sguardo al 2027, nello Sky Cube di oggi facciamo un punto con Tonia Cartolano, Massimo Leoni e Lorenzo Pregliasco fondatore di Youtrend
Prossimi Video
Myanmar, esplosione in un deposito: decine di morti
Mondo
Sky Cube 1/6 - Cosa dicono gli ultimi sondaggi sui partiti?
Politica
Media: "Da Iran stop trattative con Usa per raid in Libano"
Cronaca
Quattro corpi carbonizzati trovati in un'auto nel Cosentino
Cronaca
Guerra in Ucraina, Governo diviso su ingresso Kiev in Ue
Politica
Metallica, la carriera della band
Musica
Il taglio delle tasse delle accise sui carburanti
Economia