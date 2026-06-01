Sky Cube 1/6 - Cosa dicono gli ultimi sondaggi sui partiti?

Nell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica guardiamo alla politica interna con l’aiuto della Supermedia Youtrend: tra fiducia nelle istituzioni, i segnali dalle ultime elezioni comunali e il dibattito sulla nuova legge elettorale che sposta lo sguardo al 2027, nello Sky Cube di oggi facciamo un punto con Tonia Cartolano, Massimo Leoni e Lorenzo Pregliasco fondatore di Youtrend