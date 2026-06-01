Sky Cube 1/6 - Cosa dicono gli ultimi sondaggi sui partiti?

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Salute della Repubblica, cosa dicono gli ultimi sondaggi sui partiti? Sky Cube 1/6

Politica

Nell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica guardiamo alla politica interna con l’aiuto della Supermedia Youtrend: tra fiducia nelle istituzioni, i segnali dalle ultime elezioni comunali e il dibattito sulla nuova legge elettorale che sposta lo sguardo al 2027, nello Sky Cube di oggi facciamo un punto con Tonia Cartolano, Massimo Leoni e Lorenzo Pregliasco fondatore di Youtrend

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