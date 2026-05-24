Sono iniziate le votazioni per le elezioni amministrative 2026, che coinvolgono quasi 750 comuni italiani e 18 capoluoghi di provincia. I seggi resteranno aperti fino a lunedì pomeriggio, quando inizierà subito lo spoglio delle schede.
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Amministrative, urne aperte in quasi 750 comuni
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