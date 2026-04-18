Meloni: "Stretto Hormuz di nuovo chiuso, lavoriamo a stabilizzazione"

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla 76esima assemblea di Federalberghi. "Mentre venivamo l'Iran ha annunciato di voler chiudere Hormuz, il quadro cambia continuamente e siamo al lavoro ogni minuto"

"Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l'instabilità che sta diventando la normalità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla 76esima assemblea di Federalberghi. "Mentre venivamo l'Iran ha annunciato di voler chiudere Hormuz, il quadro cambia continuamente e siamo al lavoro ogni minuto" per "la stabilizzazione di quadranti che si sono moltiplicati".

Quando è scoppiata la crisi energetica me ne sono ''personalmente occupata'', ''recandomi prima in Algeria, poi nei Paesi del Golfo, a garantire che questa nazione non avesse contrazioni intanto nell'approvvigionamento delle sue risorse energetiche fondamentali, la stessa cosa che farò in Azerbaijan tra un paio di settimane'', ha detto la presidente del Consiglio.

Congiuntura difficile

"Noi affrontiamo la più difficile congiuntura degli ultimi anni, però penso che dobbiamo anche farlo con una consapevolezza: anche in questo contesto possiamo dimostrare, forse soprattutto in questo contesto, di che pasta siamo fatti, perché la nostra storia parla per noi", ha aggiunto Meloni, in un passaggio del suo intervento.

"È nelle fasi più complicate, per paradosso, che spesso abbiamo dato il meglio di noi stessi. Questa è una nazione molto particolare. Quando le cose funzionano, noi riusciamo sempre a trovare qualcosa di cui lamentarci, come se il benessere avesse sempre bisogno di essere messo alla prova. Però quando poi non vanno più così bene, allora noi smettiamo di lamentarci, cominciamo a resistere, poi a camminare e alla fine, sempre, ci scopriamo a correre. È la nostra cifra, perché la verità è che noi siamo italiani: accontentarci non fa parte del nostro dna. E allora non fatelo, perché noi non lo faremo, perché io non lo farò", ha assicurato Meloni.