Sky Cube 24/03 - Referendum, la vittoria del no: e adesso?

Dal fattore giovani al peso degli astenuti alle politiche. Gli scenari e le aspettative post-voto nell’analisi di YouTrend per Sky TG24. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Lorenzo Pregliasco.
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