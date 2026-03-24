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Sky Cube 24/03 - Referendum, la vittoria del no: e adesso?

Politica

Dal fattore giovani al peso degli astenuti alle politiche. Gli scenari e le aspettative post-voto nell’analisi di YouTrend per Sky TG24. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Lorenzo Pregliasco.

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