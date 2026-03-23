In una cinquantina si sono trovati nella saletta dell'Anm al tribunale, per brindare, cantare "Bella Ciao" e intonare cori come "Chi non salta Meloni è" e "Chi non salta Imparato è", rivolto alla magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere testimonial del Sì

I risultati che arrivano dalle urne del Referendum sulla Giustizia (LA DIRETTA - LE REAZIONI), con la vittoria del No, hanno scatenato i festeggiamenti da parte degli oppositori alla riforma voluta dal governo Meloni. Tra questi anche una cinquantina di magistrati che si sono trovati al tribunale di Napoli, nella saletta dell'Anm. Tra i presenti il pg presso la Corte d'Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Il procuratore Nicola Gratteri è invece al lavoro nel suo ufficio.

"Bella ciao" e cori da stadio

Il gruppo ha intanto "Bella ciao" stappando bottiglie di champagne per brindare ai risultati. Poi ha intonato altri cori rivolti alla presidente del Consiglio (IL SUO MESSAGGIO) e a una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, testimonial del Sì, Annalisa Imparato: "Chi non salta Meloni è" e "Chi non salta Imparato è".