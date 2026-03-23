Referendum Giustizia: vince il "no", boom dell'affluenza

La maggioranza degli italiani che ha votato al referendum sulla Giustizia ha scelto il "no". Con quasi tutte le sezioni scrutinate, i voti contro la riforma Nordio sono stati poco meno del 54%. "Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti", ha detto Giorgia Meloni. Per la leader del Pd Elly Schlein “i giovani hanno fatto la differenza”. Boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%.