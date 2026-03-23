Elly Schlein celebra il successo del No al Referendum sulla giustizia (LA DIRETTA - LE REAZIONI). Accolta dagli applausi di big e parlamentari dem al Nazareno, la leader del Partito democratico ha commentato: “Abbiamo vinto. Abbiamo fermato una riforma sbagliata ed è una vittoria ancora più bella perché partivamo da una sconfitta annunciata”. Una vittoria “al di là di ogni aspettativa”, dovuta anche al voto dei giovani: “Tra i 18 e i 34 anni, il No ha vinto col 61%. Possiamo dire che hanno fatto la differenza, nonostante non potessero votare i fuorisede”, ha detto Schlein rinnovando l’impegno del centrosinistra, “quando vinceremo le elezioni politiche per farli votare fuori sede”.

"Un no all'arroganza del governo"

Per Schlein, quello al referendum è un no anche “all'arroganza di questo governo che voleva cambiare la Costituzione da solo. e che ha blindato una riforma senza accettare che venisse cambiata nemmeno una virgola nella discussione parlamentare. La Costituzione non è di una parte, la Costituzione è di tutti”.

"Un messaggio politico chiaro"

Quello del voto è, per la leader del Pd, “un messaggio politico chiaro a Meloni e al governo, che ora devono riflettere, devono ascoltare il Paese e le vere priorità. Dalla sanità pubblica e le liste d'attesa, dai salari troppo bassi, il caro vita e il caro energia, dalle politiche industriali per far ripartire l'economia del nostro paese”. Ma è anche un messaggio per il centrosinistra: “Il Paese chiede un'alternativa e noi abbiamo la responsabilità di organizzarla. C'è già una maggioranza alternativa al governo. Questo voto ci consegna una grande responsabilità. Lavoreremo con le forze della coalizione progressista per costruire l'alternativa". Secondo Elly Schlein “sono più gli elettori di destra che hanno votato no che il contrario”.