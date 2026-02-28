"Siamo stati molto chiari, la nostra linea era quella negoziale", ha ribadito il ministro degli Esteri aggiungendo però che il problema sono l'arma nucleare e i missili a lungo raggio dell'Iran "che possono colpire anche l'occidente". Tajani per il momento sis ente di escludere un allargamento del conflitto perché "l'Iran non è in grado di resistere a lungo ad un attacco"

“In questo momento il clima è peggiorato in maniera preoccupante e vedremo adesso quale sarà la reazione dell'Iran ma dai segnali che arrivano da Israele ci si aspetta un lancio di missili”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky TG24 ha commentato l’attacco congiunto di Israele e Usa contro l’Iran. In merito al rischio di un coinvolgimento diretto di Hezbollah, milizie irachene, gruppi Houthi e quindi alla possibilità che il conflitto si estenda, il capo della Farnesina ha detto di non credere che l’Iran “abbia interesse in questo”, “perché sarebbe veramente poi la fine dell'Iran, perché l'Iran non è in grado di resistere a lungo ad un attacco americano e israeliano congiunto e quindi credo che l'Iran eviterà di scatenare gli Hezbollah”, ha spiegato Tajani aggiungendo però che “non va escluso nulla”. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Tajani: “Sosteniamo negoziati ma Teheran non può avere arma nucleare”

Antonio Tajani ha poi ribadito la posizione dell’Italia: “Noi ci auguriamo che la guerra finisca il prima possibile, abbiamo sempre sostenuto i negoziati, ma abbiamo sempre detto che l'Iran non poteva avere l'arma atomica. Siamo stati molto chiari, la nostra linea era quella negoziale: la soluzione non è mai risolvere con la guerra, ma sappiamo che Israele quando vede una minaccia per la propria sopravvivenza reagisce attaccando. Il problema, ripeto, è l'arma nucleare e il numero dei missili a lungo raggio dell'Iran che possono colpire anche l'occidente. Oggi per come stanno le cose no, ma se le rafforzano il loro programma missilistico potrebbe arrivare a colpire anche l'Europa”.