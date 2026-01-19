Meloni in Asia: "Affinità Italia-Corea è un valore aggiunto"

"Dobbiamo saperlo sfruttare e valorizzare per muoverci al meglio in uno scenario globale nel quale l'incertezza è ormai diventata la normalità", ha detto la premier italiana Giorgia Meloni, incontrando alla Blue House il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung

"Italia e Corea sono nazioni amiche, nazioni alleate, oltre a essere democrazie mature e tecnologicamente avanzate, e questa affinità rappresenta uno straordinario valore aggiunto che dobbiamo saper sfruttare e valorizzare per muoverci al meglio in uno scenario globale nel quale l'incertezza è ormai diventata la normalità e la velocità delle trasformazioni geopolitiche, produttive ed economiche impone una grande capacità di reazione e di adattamento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, incontrando alla Blue House il presidente sudcoreano Lee Jae-Myung.