Consiglio Europeo, Mattarella riceve Meloni al Quirinale

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. All’incontro hanno preso parte anche il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e numerosi ministri dell’esecutivo.

