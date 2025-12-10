Visitando il carcere di Rebibbia a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto sul tema dei detenuti e delle carceri, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti Umani: "Va valorizzato il protagonismo degli istituti di pena per garantire prospettive, ripresa e rinascita. Qui ho visto iniziative emblematiche ed esemplari", dice riferendosi a Rebibbia

"Vi sono istituti che hanno una condizione totalmente inaccettabile, occorre che questo messaggio che viene dai 50 anni dell'ordinamento penitenziario italiano venga raccolto, sviluppato e praticato", ha detto il presidente della Repubblica Mattarella visitando il carcere romano di Rebibbia. E ha poi aggiunto: "E' stata una svolta nella vita degli istituti penitenziari, con il rifiuto e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con la riaffermazione obbligatoria, ben costruita e ben disposta, del fine rieducativo della pena. E anche del progetto e della missione degli istituti di costituire, prevedendole, opportunità di socializzazione".