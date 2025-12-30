Manovra 2026, cartelli Pd alla Camera contro Meloni

Durante le votazioni per la legge di bilancio alla Camera, i membri del Partito Democratico hanno innalzato dei cartelli con scritto "Disastro Meloni". Il presidente Fontana è intervenuto richiamando all’ordine i deputati.
