Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Manovra 2026, cartelli Pd alla Camera contro Meloni

Politica

Durante le votazioni per la legge di bilancio alla Camera, i membri del Partito Democratico hanno innalzato dei cartelli con scritto "Disastro Meloni". Il presidente Fontana è intervenuto richiamando all’ordine i deputati.

Prossimi Video

Manovra 2026, Donzelli: finanziaria per il bene degli italiani

Politica

Morte intossicate, mercoledì le autopsie

Cronaca

Mosca: attacco Kiev a villa Putin per far deragliare i negoziati

Mondo

Terrorismo Turchia, blitz anti Isis: arrestati 357 sospetti

Mondo

Olimpiadi 2026, la fiamma olimpica attraversa la Puglia

Sport

Tensioni Cina-Taiwan, secondo giorno di esercitazioni militari attorno all'isola

Mondo