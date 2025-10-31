Offerte Sky
Riforma Giustizia, Maruotti (Anm): "Parteciperemo al confronto tv con Nordio"

Politica

“Grazie dell’invito, l'Anm ci sarà”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Rocco Maruotti, sulla disponibilità dell’associazione a un confronto in tv con il ministro della Giustizia Carlo Nordio

Riforma della giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm"

