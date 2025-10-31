“Grazie dell’invito, l'Anm ci sarà”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24, il segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Rocco Maruotti, sulla disponibilità dell’associazione a un confronto in tv con il ministro della Giustizia Carlo Nordio
