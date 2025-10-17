Sul palco di Villa Torlonia, teatro di questa edizione di Sky Tg24 Live In, ospite di Giovanna Pancheri c’è la segretaria del Partito democratico
Prossimi Video
Romania, esplode un condominio a Bucarest: morti e feriti
Mondo
Live In, Schlein: "Vergogna divieto educazione sessuale”
Politica
Salvini: "Extraprofitti? Nessun esproprio, ma banche diano di più"
Politica
Live In, Fratoianni: Manovra? dubito chiedano soldi a banche
Politica
Live In, Schlein: "Meloni ha paura di perdere elezioni"
Politica
Live In, Schlein: "Campagna per il no alla Riforma"
Politica
Live In, Schlein: "Extraprofitti? Stessa presa in giro 2024"
Politica