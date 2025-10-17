Live In, Calenda: "Prelievo sugli extraprofitti è inutile"

Il leader di Azione è ospite di Sky Tg24 dal palco di Villa Torlonia. "Il contributo delle banche non è una roba di sinistra, ma una roba inutile. Tecnicamente è giusta, ma quando vengono tassate le banche, poi le stesse banche da dove riprendono i soldi? Dai correntisti, e l'abbiamo già visto", ha sottolineato
