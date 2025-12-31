Offerte Sky
Sestriere, maestri sci realizzano fiaccolata lungo le piste

Cronaca

A Sestriere, in provincia di Torino, un gruppo di maestri di sci ha realizzato una fiaccolata lungo le piste innevate. Gli atleti hanno percorso le discese dando vita a spettacoli di luci che rimandano alla bandiera italiana.

