Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti

La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha parlato a Genova durante un incontro pubblico ai Giardini Luzzati. Insieme a Silvia Salis, sindaco di Genova, ha discusso della situazione a Gaza e della mobilitazione in Italia, definita “senza precedenti”. Ha poi ribadito che solo il rispetto del diritto internazionale e della Convenzione per la prevenzione del genocidio può fermare occupazione, apartheid e violenze contro i civili palestinesi