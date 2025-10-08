Esplora tutte le offerte Sky
Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti

Politica

La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha parlato a Genova durante un incontro pubblico ai Giardini Luzzati. Insieme a Silvia Salis, sindaco di Genova, ha discusso della situazione a Gaza e della mobilitazione in Italia, definita “senza precedenti”. Ha poi ribadito che solo il rispetto del diritto internazionale e della Convenzione per la prevenzione del genocidio può fermare occupazione, apartheid e violenze contro i civili palestinesi

Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start

Politica

Sky Tg24 Business, la puntata del 8 ottobre 2025

Economia

Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede

Mondo

Regionali 2025, il voto in Calabria

Politica

I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13

Cronaca

Milano-Cortina, 3 arresti per tentativa infiltrazione appalti

Cronaca