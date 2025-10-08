Francesca Albanese: Mobilitazione per Gaza senza precedenti

La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha parlato a Genova durante un incontro pubblico ai Giardini Luzzati. Insieme a Silvia Salis, sindaco di Genova, ha discusso della situazione a Gaza e della mobilitazione in Italia, definita “senza precedenti”. Ha poi ribadito che solo il rispetto del diritto internazionale e della Convenzione per la prevenzione del genocidio può fermare occupazione, apartheid e violenze contro i civili palestinesi
Prossimi Video
Salini (Ppe) e Corrado (Pd) ospiti di Start
Politica
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 ottobre 2025
Economia
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
Mondo
Regionali 2025, il voto in Calabria
Politica
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13
Cronaca
Milano-Cortina, 3 arresti per tentata infiltrazione appalti
Cronaca
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
Mondo