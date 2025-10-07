Immunità  a Ilaria Salis approvata per un solo voto

Il 7 ottobre il Parlamento europeo ha concesso l’immunità a Ilaria Salis con 306 voti favorevoli contro 305 contrari e 17 astenuti. Decisivo l’unico voto di scarto in una seduta con cento eurodeputati assenti. Subito dopo l’annuncio, l’aula ha festeggiato la deputata di Avs con abbracci, applausi e un mazzo di fiori. Il voto le consente di beneficiare delle tutele parlamentari europee contro i procedimenti giudiziari in corso in Ungheria.
