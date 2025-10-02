Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Flotilla, Meloni: "Sciopero non porta benefici a Palestina"

Politica

La premier Giorgia Meloni, commentando il fermo degli attivisti della Flotilla da parte di Israele, ha assicurato che l’Italia seguirà le operazioni per riportare gli italiani a casa il prima possibile. Ha sottolineato che l’iniziativa non porta benefici alla Palestina e causa disagi ai cittadini italiani, criticando anche i sindacati per aver indetto uno sciopero di venerdì, definendo incompatibile il "weekend lungo e la rivoluzione"

Prossimi Video

Flotilla, migliaia in piazza nelle città italiane

Cronaca

Indonesia, studenti sotto scuola crollata: i soccorsi

Mondo

Flotilla, Meloni: "Sciopero non porta benefici a Palestina"

Politica

Flotilla, proteste in tutto il mondo contro l’abbordaggio

Mondo

Flotilla, cortei e proteste in solidarietà in tutta Italia

Cronaca

Flotilla, Meloni: "Sciopero? Weekend lungo no rivoluzione"

Politica