Flotilla, Meloni: "Sciopero non porta benefici a Palestina"

La premier Giorgia Meloni, commentando il fermo degli attivisti della Flotilla da parte di Israele, ha assicurato che l’Italia seguirà le operazioni per riportare gli italiani a casa il prima possibile. Ha sottolineato che l’iniziativa non porta benefici alla Palestina e causa disagi ai cittadini italiani, criticando anche i sindacati per aver indetto uno sciopero di venerdì, definendo incompatibile il "weekend lungo e la rivoluzione"
