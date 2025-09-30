Astana, Mattarella: "Valori Onu guida per crisi e conflitti"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Accademia nazionale per la pubblica amministrazione di Astana, in Kazakistan, ha sottolineato l’importanza della Carta delle Nazioni Unite come guida per affrontare crisi e conflitti. Ha apprezzato il costante richiamo delle istituzioni kazake ai valori dell’Onu, definendoli una bussola per gestire le emergenze internazionali in modo equilibrato e costruttivo