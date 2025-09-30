Esplora tutte le offerte Sky
Astana, Mattarella: "Valori Onu guida per crisi e conflitti"

Politica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Accademia nazionale per la pubblica amministrazione di Astana, in Kazakistan, ha sottolineato l’importanza della Carta delle Nazioni Unite come guida per affrontare crisi e conflitti. Ha apprezzato il costante richiamo delle istituzioni kazake ai valori dell’Onu, definendoli una bussola per gestire le emergenze internazionali in modo equilibrato e costruttivo

