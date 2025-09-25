Flotilla, Italia invia seconda nave militare per difesa

Il 25 settembre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’invio di una seconda nave per sostenere la Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni. Circa 50 imbarcazioni civili, con attivisti tra cui Greta Thunberg, cercano di rompere il blocco navale israeliano. La prima fregata era salpata dopo un attacco con granate stordenti e polveri irritanti. Israele invita a consegnare gli aiuti nei propri porti, mentre anche la Spagna ha inviato una nave militare. Crosetto ha avvertito i partecipanti sui rischi di entrare in acque straniere.