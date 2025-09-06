La nuova puntata di Sky TG25: "Regione e sentimento"

Nuovo appuntamento con Sky TG25, il talk di approfondimento condotto da Alessio Viola. Gli ospiti in collegamento sono Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania, interverrà per parlare delle prossime elezioni regionali e per dare la sua versione sulle sfide politiche che attendono la sua regione. A seguire, Riccardo Sessa, presidente della SIOI ed ex ambasciatore italiano a Pechino, e Linda Laura Sabbadini, statistica e voce autorevole dell’analisi sociale, discuteranno del tema “Dalla Cina il nuovo ordine del mondo?”, offrendo spunti e prospettive su come i cambiamenti geopolitici globali influenzano l’Italia e l’Europa. Un confronto per capire le dinamiche che plasmano il futuro politico e internazionale.