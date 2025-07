Open Arms, pm impugnano assoluzione Salvini

Dopo un lungo processo davanti al tribunale di Palermo in cui Matteo Salvini era accusato di aver trattenuto illegittimamente a bordo della nave della ong Open Arms un gruppo di migranti soccorsi in mare nell'agosto del 2019, impedendo all'imbarcazione l'approdo a Lampedusa, il 20 dicembre scorso, Salvini era stato assolto. La motivazione della sentenza è stata depositata a giugno. " Dopo anni di udienze il Tribunale mi ha assolto, perché' il fatto non sussiste. Non è un reato difendere i confini, quindi andiamo avanti, la questione non mi turba e non mi preoccupa. Mi dispiace solo per i soldi già versati dai contribuenti - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti- In tutto il mondo difendere i confini è un dovere, solo in Italia invece, per alcuni magistrati sembra essere un reato".