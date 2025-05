"Il cinema è organo vitale delle nostre comunità. Nei suoi molteplici generi, ha contribuito a raccontare la nostra storia, a scriverla, a interpretarla. Con emozioni e immagini, con verità e fantasia, con i volti che sono impressi nella nostra memoria". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo i candidati ai Premi David di Donatello (DISCORSO DI MATTARELLA AI DAVID, IL VIDEO INTEGRALE). "Il cinema ha contribuito a formare l'identità degli italiani, ha aiutato a sviluppare una lingua comune, a far maturare una coscienza civica, e dunque a rafforzare le basi della nostra libertà e della nostra democrazia", ha aggiunto, "A pochi giorni dall'ottantesimo della Liberazione torna alla mente "Roma città aperta", capolavoro di Roberto Rossellini, che aprì la finestra su un'Italia che voleva ripartire. In quel 1945 le risorse erano scarse, il Paese da ricostruire. In quell'anno vennero prodotti soltanto 25 film. Ma il cinema ha subito ripreso a camminare velocemente insieme alla societa'. A camminare nella libertà. Presentando al mondo l'originalità e la creatività italiana". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale va il David Speciale per i 70 anni dei premi per essere "un punto saldo e per la sua affettuosa complicità. Lo ringrazio per aver colto l'omaggio del cinema italiano". Questo l'annuncio di Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano in occasione della tradizionale cerimonia dei candidati al Quirinale.