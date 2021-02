Capogruppo di Forza Italia alla Camera dal 2018, è una fedelissima di Silvio Berlusconi. Nel 2005 l'ingresso in consiglio regionale in Lombardia, poi l'incarico come coordinatrice regionale di Fi. Nel 2008 diventa, a 35 anni, il più giovane ministro dell'Istruzione della storia italiana

Fedelissima di Berlusconi fin dalla discesa in campo del Cav, Maria Stella Gelmini torna al governo 10 anni dopo l'ultima esperienza da ministro dell'Istruzione, e va a sedersi in un ministero senza portafoglio che in questo anno di emergenza dovuta alla pandemia ha avuto un ruolo fondamentale nel raccordo tra lo Stato e le Regioni: quello degli Affari regionali e autonomie ( TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI ).

Dai primi passi in politica al consiglio regionale lombardo



Nata a Leno, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 1973, liceo classico in una scuola di preti, la capogruppo di Forza Italia alla Camera si è laureata in giurisprudenza specializzandosi in diritto amministrativo. E subito dopo ha bruciato le tappe della politica: presidente del club azzurro di Desenzano dal 1994; nel 1998 prima degli eletti alle amministrative ricoprendo, fino al 2002, la carica di Presidente del consiglio del comune di Desenzano; dal 2002 assessore al territorio della provincia di Brescia; nell'aprile 2005 entra nel consiglio regionale della Lombardia.