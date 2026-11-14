Progetto Gcap, la Difesa smentisce il FT: "Italia mai contro Germania"

Il ministero ha definito "del tutto fuorviante" la ricostruzione del Financial Times sull'opposizione italiana all'ingresso della Germania nel Gcap, il programma per costruire caccia di nuova generazione. Roma ha spiegato invece di considerare il coinvolgimento tedesco un'opportunità positiva
Dopo che il Financial Times ha riferito un'indiscrezione che sosteneva che l'Italia si sarebbe opposta all'ingresso della Germania nel Global Combat Air Programme (Gcap) con un ruolo paritario, proponendo invece di ammetterla inizialmente soltanto come osservatore, il ministero della Difesa del nostro Paese ha smentito in una nota la notizia, definendola "del tutto fuorviante" e assicurando che Roma ha sempre sostenuto la partecipazione tedesca al programma. La proposta di un ingresso come osservatore, ha spiegato il dicastero di Guido Crosetto, sarebbe stata avanzata proprio per facilitare e accelerare il coinvolgimento di Berlino, in vista di una successiva adesione a pieno titolo.
La Difesa: "Piena disponibilità ad accoglirere Berlino nel Gcap"
"L'Italia ha sempre espresso la propria piena disponibilità ad accogliere la Germania nel programma", ha precisato il ministero. "Anzi, proprio per facilitare e accelerare tale percorso, l'Italia ha proposto che la Germania vi aderisca in qualità di osservatore, come strumento immediato di condivisione delle informazioni sul programma, in vista di una successiva adesione a pieno titolo". La proposta, sottolinea la Difesa, "non intendeva limitare il futuro ruolo della Germania nel programma; al contrario, era pensata per creare quanto prima le condizioni per il suo coinvolgimento, salvaguardando al contempo l'avanzamento del programma e le tempistiche stabilite".
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"Notizia del Financial Times è infondata"
Questa posizione, prosegue la nota del ministero, è stata ribadita durante l'ultima riunione del Gcap, tenutasi in videoconferenza con la partecipazione dei tre Paesi partner. In quell'occasione l'Italia ha sostenuto questo approccio. Per la Difesa è dunque "del tutto infondata qualsiasi notizia riguardante un'opposizione alla partecipazione della Germania". L'Italia, si assicura, "ha dimostrato, con i propri atti e le proprie proposte, di considerare il coinvolgimento della Germania un'opportunità positiva. La nostra priorità resta garantire che il Gcap proceda secondo il calendario concordato, creando al contempo le condizioni perché nuovi partner vi aderiscano attraverso un processo chiaro ed efficace. L'Italia sostiene, senza indugio, tutte le condizioni per accogliere il prima possibile la partecipazione della Germania al Gcap".
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